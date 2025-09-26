Глава федерации футбола Израиля: молюсь о конце войны с Палестиной

Глава федерации футбола Израиля Моше Зуарес заявил в эфире TV2 о желании окончания войны с Палестиной.

«Я очень хочу, чтобы война закончилась. Я молюсь каждый день, чтобы она закончилась. Я искренне хочу, чтобы мы могли жить в мире с нашими соседями. Я очень хочу, чтобы наши заложники вернулись домой», — сказал Зуарес.

25 сентября появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

При этом 24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

Ранее фанаты греческого ПАОКа поддержали Палестину в конфликте с Израилем.