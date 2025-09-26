На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда «Спартака» назвал футболиста, который в ближайшие годы выиграет «Золотой мяч»

Benoit Tessier/Reuters

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что футболист каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль в ближайшие годы выиграет «Золотой мяч», передает «Чемпионат».

«Он еще молодой парень, у него вся жизнь впереди. Не сомневаюсь, если он будет продолжать в таком же духе, в следующий год-два он обязательно получит «Золотой мяч», — сказал Ледяхов.

В 2025 году «Золотой мяч» впервые выиграл игрок французского «ПСЖ» Усман Дембеле. Вторым по итогам голосования стал Ямаль, третьим — полузащитник «ПСЖ» Витинья.

В составе парижского клуба Дембеле выиграл пять трофеев за последнее время: чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В Лиге наций сборная Франции стала обладательницей бронзовых медалей.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее в России оценили нового обладателя «Золотого мяча».

