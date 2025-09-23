«У меня были сомнения»: в России оценили нового обладателя «Золотого мяча»

Российский тренер Сергей Балахнин назвал залсуженной победу нападающего французского «ПСЖ» Усмана Дембеле в номинации «Золотой мяч». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«У меня были сомнения, как и у многих – Дембеле или Ямаль. Я не скажу, что я внимательно следил за всеми остальными игроками, но игру этих двух я видел и скажу, что всё заслуженно», — сказал Балахнин.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» впервые. Вторым по итогам голосования стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим — полузащитник «ПСЖ» Витинья.

В составе парижского клуба Дембеле выиграл пять трофеев за последнее время: чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В Лиге наций сборная Франции стала обладательницей бронзовых медалей.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

