Младший брат Емельяненко вышел на свободу и попал на видео

Младший брат спортсменов Емельяненко, Иван, вышел из колонии в Белгородской области, передает Telegram-канал «112».

Иван рассказал, что во время заключения поддерживал связь со всеми родственниками.

18 декабря 2024 года стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа того же года. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

10 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство стороны защиты спортсмена об условно-досрочном освобождении спортсмена, решение вступило в законную силу.

