В Госдуме выступили за отстранение Израиля от международных турниров

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Израиль должен быть отстранен от международных соревнований, передает Sport24.

«Израиль не имеет права выступать в международных соревнованиях», — сказал Валуев.

24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в ООН вновь призвали рассмотреть вопрос отстранения Израиля от турниров.