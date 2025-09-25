В ООН вновь призвали рассмотреть вопрос отстранения Израиля от турниров

Специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки призвала внимательнее рассмотреть вопрос об отстранении Израиля от международных спортивных турниров. Ее слова приводит Sky News.

«Речь идет о государстве, которое вполне обосновано обвиняется в геноциде. И если принимать во внимание не отдельных спортсменов, а команды и сборные, представляющие эту страну — нам определенно есть смысл провести черту, которая определит их правомерность», — отметила она.

Речь идет о всех спортивных федерациях. В последние дни активнее всего вопрос с отстранением Израиля рассматривает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

25 сентября появилась информация, что УЕФА готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

При этом 24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

В ООН уже призывали УЕФА, а также Международную федерацию футбола (ФИФА) к отстранению Израиля.

Ранее появилась информация, что ФИФА может не поддержать отстранение Израиля из-за Дональда Трампа.