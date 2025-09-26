«Не хочу обижать «Оренбург»: легенда ЦСКА назвал фаворита следующего матча «Зенита»

Экс-футболист ЦСКА заявил, что у «Оренбурга» мало шансов с «Зенитом»

Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что у «Оренбурга» мало шансов в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Матч ТВ».

«Не хочу обижать «Оренбург», но победная серия «Зенита» продолжится. Набрали Вендел, Глушенков. Их связка с Барриосом делает разницу. Глушенков работает в атаке и защите, забивает голы. Шансов при таком раскладе у «Оренбурга» очень мало», — заявил Гришин.

Встреча между «Оренбургом» и «Зенитом» состоится 25 сентября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

