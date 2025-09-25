Мать Овечкина попросила отставить переживания за ее сына

Мать Овечкина попросила не переживать за здоровье ее сына

Татьяна Овечкина, мать российского хоккеиста Александра Овечкина, призвала не нагнетать ситуацию вокруг состояния здоровья ее сына. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в ближайшее время спортсмен полностью оправится от травмы и вернется на лед.

«Не переживайте, все с ним будет хорошо. Мы все ждем, когда он начнет играть», — заявила Овечкина.

18 сентября игрок покинул первую тренировку команды из-за травмы нижней части тела. После этого хоккеист пропустил несколько тренировок и не сыграл в предсезонном матче национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз». 23 сентября стало известно, что хоккеист вернулся к неконтактным тренировкам на льду.

По итогам прошлого сезона в активе 40‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф. Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2025/26 стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

