В РФС хотят провести товарищеский матч в Америке

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов раскрыл подробности о планах на проведение товарищеских матчей сборной России в 2026 году. Его слова приводит «РБ Спорт».

«В марте мы хотели бы сыграть на территории России, ведем переговоры с рядом сборных, в том числе с уже отобравшимися на чемпионат мира. В июне, с определенной долей вероятности, рассматриваем вариант с товарищескими играми на территории Северной или Южной Америки», — заявил он.

В сентябре россияне сыграли вничью с Иорданией (0:0) и обыграли Катар (4:1). В октябре подопечные Валерия Карпина сначала сразятся с Ираном (10 число), а потом с Боливией (14 число).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее появилась информация, что УЕФА намеревается отстранить Израиль.