«И сразу проблемы»: ветеран ЦСКА о спаде команды

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» объяснил, почему армейский клуб столкнулся со спадом в последних матчах, и отметил, что команде не хватает травмированного Кирилла Глебова.

«То, что спад будет, это 100%. Обычно он наступает после десяти игр, плюс-минус в зависимости от особенностей организма. Ребята молодые, сыгрались. [Многое] зависит от треугольника [Матвей] Кисляк — [Матеус] Алвес — [Иван] Обляков. Они давали много объема, поддерживали атаку и обрабатывали сзади. И естественно, что организм должен наверстать упущенное, то есть восстанавливаться. Плюс отъезд в сборную сыграл немаловажную роль. Ребята приехали в разных и физических, и моральных кондициях. Алвес вообще летал туда в Бразилию. А потом игра не пошла у того же Алвеса в Ростове, получил удаление, ну и в первом тайме матча за Кубок с «Балтикой» карточку получил. Видно, что организм устал, и нет уже таких результативных действий. Отсюда и нервозность, карточки, удаления.

У ЦСКА нет большой лавочки, как у других команд. Люди выходят на замену и не могут усилить — ни нападение, ни игру в средней линии. Кое-какая конкуренция есть еще в защите. У ЦСКА только есть состав, где каждый игрок на вес золота. Вот сейчас, в этой ситуации, не хватает Глебова. Его скоростных проходов, его энергии не хватает впереди. И сразу ЦСКА имеет проблемы», — подчеркнул он.

В девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА обыграл со счетом 3:1 «Сочи», однако до этого уступил в двух матчах подряд — сначала армейцы проиграли в чемпионате России «Ростову», а следом в серии пенальти уступили калининградской «Балтике» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Ранее ЦСКА раскритиковали после победы над «Сочи».