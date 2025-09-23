«Так играть — себя не уважать»: ЦСКА раскритиковали после победы над «Сочи»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев признался, что остался недоволен игрой армейского клуба в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». Его слова приводит «Советский спорт».

«Бедный «Сочи» никого не может обыграть, а в пользу ЦСКА назначили два пенальти… Куда такая игра… Так выигрывать – себя не уважать. Армейцы должны были уже в первом тайме решать исход всего матча против такой команды. А они дали им забить в свои ворота… Не складывается у меня это», — заявил он.

Игра прошла в Федеральной территории «Сириус» на стадионе «Фишт» и завершилась победой гостей — 3:1. Счет в матче точным ударом из-за пределов штрафной площади на 38-й минуте открыл Антон Зиньковский. Армейцы сначала ответили дублем полузащитника Ивана Облякова во втором тайме, успешно реализовав два из двух назначенных пенальти, а затем на 95-й минуте в пустые ворота мяч отправил Матвей Кисляк.

После этой встречи команда под руководством Фабио Челестини набрала 18 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ 28 сентября ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет калининградскую «Балтику», стартовый свисток для команд прозвучит в 14:30 по московскому времени.

