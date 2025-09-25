В Госдуме высмеяли псевдопатриотов

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью Sport24 заявила, что нельзя называть предателями тех спортсменов, кто решил сменить спортивное гражданство.

По ее словам, те, кто этим занимается, в свое время также мечтали поскорее покинуть собственную страну.

«Само понятие и слово предатель — это очень жестоко. Я просто еще застала то время, когда везде была только одна тема: как бы свалить из этой страны. Так вот эти же теперь и кричат, что кто-то предатель», — заявила Роднина.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

