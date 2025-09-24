На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США Овечкину предрекли еще один рекорд Гретцки

ESPN: в новом сезоне НХЛ Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
true
true
true
close
Karl B DeBlaker/AP

Хоккейный журналист Грег Вышински выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сумеет побить еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки. Об этом пишет издание Vprognoze.ru со ссылкой на ESPN.

«Успех Овечкина в новом сезоне зависит от того, сколько топлива остается в баке «Русской машины». Овечкину нужно забить 43 гола, чтобы побить этот рекорд. Овечкин будет забивать так же, как Овечкин. А учитывая, что «Кэпиталз», скорее всего, снова будут играть в плей-офф, Александр побьет еще один рекорд Великого», — указал Вышински.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 40‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в составе «Вашингтона». Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

18 сентября игрок покинул первую тренировку команды из-за травмы нижней части тела. После этого хоккеист пропустил несколько тренировок и не сыграл в предсезонном матче национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз». 23 сентября стало известно, что хоккеист вернулся к неконтактным тренировкам на льду.

Ранее появились подробности о тренировке Овечкина после травмы.

