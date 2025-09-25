ФИФА отказалась увеличивать число участников ЧМ до 64

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи провести чемпионат мира 2030 года с 64 командами. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, чиновники решили не расширять число участников мундиаля для того, чтобы не обессмысливать отборочные турниры конфедерации, а также для того, чтобы не проводить на чемпионате мира «матчи без интриги».

«Большинство участников, и не только в Европе, считает, что участие 64 команд навредит чемпионату мира. Будет слишком много матчей без интриги, и это может нанести ущерб бизнес-модели», — заявил информированный источник в ФИФА.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Спартаку» предложили двух российских тренеров на замену Деяну Станковичу.