В Норвегии заявили о нехватке России в мировых лыжных гонках

Журналист Сальтведт: допуск российских лыжников пошел бы на пользу мировым лыжам
Kai Pfaffenbach/Reuters

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что допуск российских и белорусских лыжников усилил бы конкуренцию на международных стартах, что пошло бы всем на пользу. Его слова приводит РИА Новости.

«С точки зрения спорта это было бы очень полезно: международное лыжное сообщество сейчас страдает от недостатка глубины конкуренции. Но это тем не менее не главный вопрос в данной дискуссии», — отметил он.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. 22 сентября в FIS сообщили, что 24 числа на совете организации будет рассмотрен вопрос допуска российских и белорусских лыжников на ОИ-2026.

Ранее в Норвегии выступили против допуска россиян на ОИ-2026.

