«Скрывают правду»: мать пропавшего в Босфоре пловца выступила с обвинениями

Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина обвинила организаторов заплыва в том, что они скрывают правду об исчезновении ее сына. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сегодня ровно месяц, как он пропал, и вопросов еще больше, чем в начале. Красный Крест прислал сообщение, что новостей нет, надо ждать. Сейчас много версий, что он скрылся в Турции или Греции. Но вещи из отеля, в котором он останавливался перед турниром, передали адвокату. В перечне из 51 пункта есть паспорт», — заявила она.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

