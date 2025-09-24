На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фестиваль New Star Weekend анонсировал полную программу

Фестиваль New Star Weekend представил полную программу мероприятия
true
true
true
close
Пресс-служба New Star Weekend

С 25 по 28 сентября 2025 года на курорте «Роза Хутор» состоится фестиваль New Star Weekend.

В рамках фестиваля состоится финал Кубка России по BMX-фристайлу. Среди скейтбордистов прейдут соревнования Classic Jam, Game of S.K.A.T.E. и Cash for Tricks Также пройдет велогонка Climb Ride.

Новинкой фестиваля станет Padel Tour. Два корта с видом на горы примут турниры с блогерами и открытые игры, а ежедневные тренировки на площадке Padel club помогут всем желающим включиться в игру. Также гостей фестиваля ждут функциональные тренировки, йога, беговые тренировки по велопешеходной тропе Озерный траверс и ежедневный хайкинг по живописным маршрутам.

На фестивале выступят более 70-ти музыкальных коллективов. На семи сценах каждый день будет звучать свой ритм.

Главные вечеринки пройдут на Vibes Stage — здесь будет выступление Big Baby Tape, специальное шоу СТАНЦИИ МЕТРО ГОРЬКОВСКАЯ с RNDM CREW, лайвы Pompeya, «Сегодняночью» и «КАЗУСКОМА».

На New Star Weekend появится комьюнити-маркет, а в центре этого пространства художники из объединения PANTERRA впервые на фестивале покажут музыкальную арт-инсталляцию TΛLISMAN 001 с музыкальном сопровождением Sample Show.

Также гостей ждет Арт-тропа на высоте 1100 метров. Современная зеркальная оранжерея, утопающая в зелени, будет меняться на каждом шагу под светом солнца и софитов. А на одной из самых высоких точек курорта — Роза Пик — арт-объекты.

Ранее фестиваль в честь столетия «Зенита» состоялся в Санкт-Петербурге.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами