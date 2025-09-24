Фестиваль New Star Weekend анонсировал полную программу

С 25 по 28 сентября 2025 года на курорте «Роза Хутор» состоится фестиваль New Star Weekend.

В рамках фестиваля состоится финал Кубка России по BMX-фристайлу. Среди скейтбордистов прейдут соревнования Classic Jam, Game of S.K.A.T.E. и Cash for Tricks Также пройдет велогонка Climb Ride.

Новинкой фестиваля станет Padel Tour. Два корта с видом на горы примут турниры с блогерами и открытые игры, а ежедневные тренировки на площадке Padel club помогут всем желающим включиться в игру. Также гостей фестиваля ждут функциональные тренировки, йога, беговые тренировки по велопешеходной тропе Озерный траверс и ежедневный хайкинг по живописным маршрутам.

На фестивале выступят более 70-ти музыкальных коллективов. На семи сценах каждый день будет звучать свой ритм.

Главные вечеринки пройдут на Vibes Stage — здесь будет выступление Big Baby Tape, специальное шоу СТАНЦИИ МЕТРО ГОРЬКОВСКАЯ с RNDM CREW, лайвы Pompeya, «Сегодняночью» и «КАЗУСКОМА».

На New Star Weekend появится комьюнити-маркет, а в центре этого пространства художники из объединения PANTERRA впервые на фестивале покажут музыкальную арт-инсталляцию TΛLISMAN 001 с музыкальном сопровождением Sample Show.

Также гостей ждет Арт-тропа на высоте 1100 метров. Современная зеркальная оранжерея, утопающая в зелени, будет меняться на каждом шагу под светом солнца и софитов. А на одной из самых высоких точек курорта — Роза Пик — арт-объекты.

