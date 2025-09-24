На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил о политизированном отношении к российским спортсменам

Песков: правила допуска российских спортсменов к соревнованиям политизированы
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью на Радио РБК, что действующие правила допуска российских спортсменов к соревнованиям политизированы и указал на наличие двойных стандартов.

Песков подчеркнул, что Россия не намерена прекращать диалог с международными спортивными организациями. Он заявил, что вопрос участия в соревнованиях под нейтральным флагом должен оставаться личным выбором каждого атлета. По мнению представителя Кремля, спортсменам необходимо продолжать готовиться к крупным стартам, таким как предстоящая Олимпиада-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, и отстаивать свои интересы.

В качестве примера он привел фигуристку Аделию Петросян, которая, по его словам, сможет представлять страну, поднявшись на пьедестал. Глава МОК Кирсти Ковентри прежде заявила, что условия допуска россиян к Играм изменены не будут. Членство ОКР в МОК было приостановлено в 2023 году.

Ранее стало известно, что фигуристка Аделия Петросян могла отказаться от участия в квалификации к Олимпиаде.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами