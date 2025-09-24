Песков заявил о политизированном отношении к российским спортсменам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью на Радио РБК, что действующие правила допуска российских спортсменов к соревнованиям политизированы и указал на наличие двойных стандартов.

Песков подчеркнул, что Россия не намерена прекращать диалог с международными спортивными организациями. Он заявил, что вопрос участия в соревнованиях под нейтральным флагом должен оставаться личным выбором каждого атлета. По мнению представителя Кремля, спортсменам необходимо продолжать готовиться к крупным стартам, таким как предстоящая Олимпиада-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, и отстаивать свои интересы.

В качестве примера он привел фигуристку Аделию Петросян, которая, по его словам, сможет представлять страну, поднявшись на пьедестал. Глава МОК Кирсти Ковентри прежде заявила, что условия допуска россиян к Играм изменены не будут. Членство ОКР в МОК было приостановлено в 2023 году.

Ранее стало известно, что фигуристка Аделия Петросян могла отказаться от участия в квалификации к Олимпиаде.