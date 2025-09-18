Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА на две строчки и занимает 33-е место

Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает 33-е место, сообщает «Чемпионат».

Первое место занимает Испания, вторую строчку занимает Франция, замыкает тройку сильнейших Аргентина.

В сентябре россияне сыграли вничью с Иорданией (0:0) и обыграли Катар (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

