В Госдуме предложили не использовать иностранную музыку на соревнованиях

Депутаты Госдумы направили обращения в министерства спорта и культуры с предложением использовать российскую музыку на массовых спортивных мероприятиях в приоритетном порядке, передает РИА Новости.

Особенное внимание предлагается уделять музыке патриотического смысла.

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Илья Вольфсон и Сергей Колунов. Также обращение было направлено вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

В 2022 году, после начала СВО России на Украине, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

