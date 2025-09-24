На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Федор Смолов высказался о возможном бое с Артемом Дзюбой

Смолов заявил, что обсудит вопрос проведения боя с Дзюбой
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Нападающий Федор Смолов отреагировал на слова главы Fight Nights Камила Гаджиева, который заявил, что хочет организовать поединок между бывшим игроком «Краснодара» и форвардом тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой, передает «Чемпионат».

«Мы знакомы с Гаджиевым. Обсудим с ним лично», — сказал Смолов.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. В отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

20 сентября в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:2.

Раеее Смолов частично признал вину по уголовному делу.

