Футболист Смолов частично признал вину по уголовному делу за драку в «Кофемании»

Российский футболист Федор Смолов частично признал вину по уголовному делу за драку в «Кофемании», сообщает ТАСС.

По информации источника, данное признание спортсмен сделал во время общения со следователем.

«В рамках следственных действий Смолов был вызван на допрос, в ходе которого он частично признал вину», — заявили в правоохранительных органов.

Информация о том, что на Смолова завели уголовное дело, появилась 10 сентября. Сообщается, что ему грозит до трех лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, сообщалось, что пострадавшие написали заявление в полицию.

В настоящий момент 35-летний нападающий находится без клуба. Его контракт с «Краснодаром» истек по завершении сезона-2024/25, и руководство клуба приняло решение не продлевать его. При этом он выступил за медийную команду «БроукБойз» в одном из матчей Кубка России.

Ранее Валерий Карпин заявил, что ему работать в «Спартаке» было сложнее, чем в «Динамо».