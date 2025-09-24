ФИФА хочет увеличить число участников чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересована провести чемпионат мира 2030 года с 64 командами, передает «Чемпионат» со ссылкой на Ole.

В таком случае турнир пройдет в формате 16 групп, в которых будет по четыре сборные. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Утверждается, что игры пройдут в Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Парагвае и Уругвае. Матчи трех групп полностью пройдут в Южной Америке.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА собирается отстранить Израиль от всех европейских турниров.