Клуб Broke Boys со Смоловым вылетел из Кубка России

Медийный клуб Broke Boys со Смоловым завершил выступление в Кубке России

Медийная команда Broke Boys проиграла саратовскому «Соколову» из Первой лиги в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске», завершилась с результатом 2:0 в пользу саратовской команды. Счет в матче был открыт на 17-й минуте, отличился Алексей Доля с передачи Кирилла Никитина. Второй гол «Сокола» оформил Никита Глойдман на 50-й минуте, его ассистентом выступил Артем Быков.

С 68-й минуты медийная команда играла в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Григорий Коробов. Российский нападающий Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе Broke Boys, однако результативными действиями не сумел отличиться. Его заменили на 77-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Максим Скорочкин из Владивостока.

В Кубке России продолжает выступление еще один медийный клуб — «Амкал». В матче 1/32 финала турнира команда сразится с «Енисеем» из Красноярска.

Ранее «Спартак» стал единственным клубом РПЛ без голов от россиян.