На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Клуб Broke Boys со Смоловым вылетел из Кубка России

Медийный клуб Broke Boys со Смоловым завершил выступление в Кубке России
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Медийная команда Broke Boys проиграла саратовскому «Соколову» из Первой лиги в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске», завершилась с результатом 2:0 в пользу саратовской команды. Счет в матче был открыт на 17-й минуте, отличился Алексей Доля с передачи Кирилла Никитина. Второй гол «Сокола» оформил Никита Глойдман на 50-й минуте, его ассистентом выступил Артем Быков.

С 68-й минуты медийная команда играла в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Григорий Коробов. Российский нападающий Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе Broke Boys, однако результативными действиями не сумел отличиться. Его заменили на 77-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Максим Скорочкин из Владивостока.

В Кубке России продолжает выступление еще один медийный клуб — «Амкал». В матче 1/32 финала турнира команда сразится с «Енисеем» из Красноярска.

Ранее «Спартак» стал единственным клубом РПЛ без голов от россиян.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами