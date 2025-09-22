На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туктамышева рассказала, что не получилось у Гуменника на отборочном турнире к ОИ

Туктамышева: у Гуменника на отборочном турнире к ОИ не получились лутцы
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заявила в комментарии для Okko, что в произвольной программе на отборе к Олимпиаде у Петра Гуменника не получились лутцы.

«В любом случае Петя хорошо себя показал, программа была выполнена, на мой взгляд, на высоком уровне, если не брать лутцы, которые у него не получились сегодня», — сказала Туктамышева.

Гуменник выиграл отборочный турнир к Олимпиаде 2026 года.

Россиянин получил за произвольную программу 169,02 балла. По сумме двух прокатов Гуменник заработал 262,82 балла. Также на Олимпиаду поедет российская фигуристка Аделия Петросян.

Гуменник поедет на Олимпиаду 2026 года, которая пройдет в Италии.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова оценила шансы Гуменника на Олимпиаде.

