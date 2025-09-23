На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская хоккеистка вышла на лед с электронной сигаретой

Хоккеистка «Динамо-Невы» вышла на матч ЖХЛ с «Агидель» с электронной сигаретой
Freepik

Игрок петербургской «Динамо-Невы» вышла на матч Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) против уфимской «Агидель» с электронной сигаретой Об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

«В ЖХЛ пошли дальше, чем Никита Дыняк с телефоном и Никита Зоркин с фитнес-браслетом. У хоккеистки Динамо-Невы во время игры на лед выпала курилка!» — говорится в посте.

На электронную сигарету на льду первой обратила внимание хоккеистка «Агидели» Анна Свиридова. По сообщению канала«Первый спорт», арбитрам пришлось прервать встречу из-за «незаконного элемента экипировки» на льду.

Игра между «Агиделью» и «Динамо-Невой» завершилась разгромной победой башкирской команды со счетом 4:0.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин попал в топ-50 сильнейших игроков НХЛ.

Хоккей. КХЛ
