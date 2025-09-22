Овечкин попал в топ-50 сильнейших игроков НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в список топ-50 лучших игроков предстоящего сезона по версии TSN.

40-летний форвард расположился в рейтинге на 49-м месте.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в составе «Вашингтона» по текущему контракту. Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

