В Госдуме рассказали, что делать Дзюбе после попадания в базу «Миротворца»

Депутат Фетисов не видит проблем для Дзюбы после внесения в базу «Миротворца»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что внесение нападающего Артема Дзюбы в базу украинского сайта «Миротворец», признанного в России террористическим и запрещенным, на него не повлияет. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Фетисова, этот факт не окажет никакого влияния на профессиональную судьбу спортсмена.

«Этот сайт не оказывает никакого влияния на карьеру спортсменов. Теперь Дзюба должен перестать играть? Пусть они ожидают чего угодно, но включение в эту базу никак не отразится на его профессиональной судьбе», – заявил Фетисов.

Дзюба был внесен в базу «Миротворца» ранее 22 сентября. Точная причина включения футболиста в реестр не уточняется. Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, представляет собой базу данных медийных персон, которых его администрация считает «агентами Кремля». Сам футболист на данный момент свою позицию по данному инциденту не озвучивал.

