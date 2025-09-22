На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен обладатель «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»
Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле получил главную индивидуальную футбольную награду мира — «Золотой мяч».

Спортсмен стал обладателем этого приза впервые. Вторым по итогам голосования стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим — полузащитник «ПСЖ» Витинья.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вручения «Золотого мяча».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Помимо него, на церемонии были вручены «Копа Трофи» (лучшему мужскому и женскому молодому игроку); «трофей Льва Яшина» (лучшему мужскому и женскому голкиперу); лучший мужской и женский клуб года; лучший тренер в мужском и женском футболе; «трофей Сократеса» (вручается игрокам за вне футбольную деятельность); «трофей Герда Мюллера» (награда самому результативному футболисту в предыдущем сезоне).

Ранее стала известна обладательница «Золотого мяча».

Футбол. Чемпионат Франции
