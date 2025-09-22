На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ростов» больше суток не может вернуться домой после матча с «Балтикой»

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Ростов» больше суток не может вернуться домой из Калининграда после игры девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, после игры ростовчане вылетели в Волгоград, где борту не дали просадку, из-за чего игрокам пришлось лететь до Саратова, откуда команда и едет до Ростова-на-Дону. Путь составит больше суток – команда приедет домой сегодня поздно вечером.

21 сентября «Балтика» и «Ростов» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 0:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов из Саранска. Всего судья показал пять желтых карточек.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб идет на втором месте, имея в активе 17 баллов. Такое же количество очков у московского «Локомотива», который уже сыграл матч девятого тура. Отставание «Балтики» от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. «Ростов» расположился на 11-й строчке с девятью очками.

