Российский тренер рассказал, как дисквалификация Станковича отразится на «Спартаке»

Тренер Валерий Непомнящий заявил, что дисквалификация тренера московского «Спартака» Деяна Станковича пойдет команде на пользу, передает «Советский спорт».

«Я считаю, что дисквалификация Станковича пойдет на руку «Спартаку». Команда выправит положение за эти четыре игры без главного тренера на бровке. Это точно принесёт «Спартаку» пользу», — отметил Непомнящий.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

Ранее в «Спартаке» объяснили чрезмерную эмоциональность тренера Станковича.