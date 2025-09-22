На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер рассказал, как дисквалификация Станковича отразится на «Спартаке»

Тренер Непомнящий: дисквалификация Станковича пойдет «Спартаку» на пользу
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Тренер Валерий Непомнящий заявил, что дисквалификация тренера московского «Спартака» Деяна Станковича пойдет команде на пользу, передает «Советский спорт».

«Я считаю, что дисквалификация Станковича пойдет на руку «Спартаку». Команда выправит положение за эти четыре игры без главного тренера на бровке. Это точно принесёт «Спартаку» пользу», — отметил Непомнящий.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

Ранее в «Спартаке» объяснили чрезмерную эмоциональность тренера Станковича.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами