Бывший форвард «ПСЖ» сравнил Париж и Москву

Бывший нападающий «ПСЖ» Гийом Оаро назвал Москву одним из самых красивых городов мира, передает «Советский спорт».

«Когда я играл в «ПСЖ», мы приезжали в Москву. Могу сказать, что это прекрасный город. Очень здорово, что удалось приехать в этом году. Думаю, что Москва и Париж — одни из лучших мест в мире», — сказал Оаро.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в России оценили позицию УЕФА по возвращению на турниры.