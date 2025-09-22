Легенда «Зенита» ответил на вопрос о фаворите РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Аршавин: сейчас в РПЛ нет фаворита

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) нет фаворита, передает «Матч ТВ».

«После победы «Зенита» над «Краснодаром» фаворита в РПЛ нет. Есть группа команд, которая будет бороться за чемпионство, ещё предстоит очень долгий путь», — сказал Аршавин.

«Зенит» победил «Краснодар» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря голам Максима Глушенкова и Луиса Энрике. Матч проходил в Краснодаре.

Оба мяча были забиты во втором тайме. Несмотря на поражение, южане по-прежнему сохраняют за собой первую строчку в чемпионате страны.

«Зенит» набрал 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. У «Краснодара» 19 очков и первая позиция.

