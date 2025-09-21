На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сборная России выиграла 11 медалей на чемпионате мира по борьбе

Сборная России завоевала 11 медалей на чемпионате мира по борьбе в Загребе
true
true
true
close
Piroshka Van De Wouw/Reuters

Сборная России завоевала одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Загребе.

Единственное золото в российской команде завоевал борец Заур Угуев, став чемпионом мира в весовой категории до 61 килограмма. В финальной схватке Угуев сломил сопротивление иранца Ахмада Мохаммаднежада, одержав победу со счетом 11:2.

Серебро завоевали Аманула Гаджимагомедов, Екатерина Вербина, Алина Касабиева и Артур Саргсян. Бронзовые награды выиграли Заурбек Сидаков, Елизавета Смирнова, Ольга Хорошавцева, Амина Танделова, Даниял Агаев и Милад Алирзаев.

Чемпионат мира состоялся в хорватском Загребе с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены приняли участие в соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) в нейтральном статусе, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета.

В 2022 году, после начала СВО России на Украине, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Мария Захарова одним словом описала недопуск россиянина на ЧМ по борьбе.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами