Сборная России выиграла 11 медалей на чемпионате мира по борьбе

Сборная России завоевала 11 медалей на чемпионате мира по борьбе в Загребе

Сборная России завоевала одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Загребе.

Единственное золото в российской команде завоевал борец Заур Угуев, став чемпионом мира в весовой категории до 61 килограмма. В финальной схватке Угуев сломил сопротивление иранца Ахмада Мохаммаднежада, одержав победу со счетом 11:2.

Серебро завоевали Аманула Гаджимагомедов, Екатерина Вербина, Алина Касабиева и Артур Саргсян. Бронзовые награды выиграли Заурбек Сидаков, Елизавета Смирнова, Ольга Хорошавцева, Амина Танделова, Даниял Агаев и Милад Алирзаев.

Чемпионат мира состоялся в хорватском Загребе с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены приняли участие в соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) в нейтральном статусе, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета.

В 2022 году, после начала СВО России на Украине, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

