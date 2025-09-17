На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова одним словом описала недопуск россиянина на ЧМ по борьбе

Захарова назвала нацизмом недопуск борца Сефершаева на ЧМ-2025 в Хорватии
true
true
true
close
sefershaev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В МИД России остались крайне недовольны инцидентом с двукратным чемпионом Европы по борьбе, гражданином России Эмином Сефершаевым, у которого возникли проблемы с визой в Хорватии. Об этом в интервью «ВсеПроСпорт» заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Это нацизм», — сказала Захарова.

17 сентября ТАСС сообщило, что хорватские правоохранители передали Сефершаева властям Сербии. Он ожидает возвращения в Россию.

13 сентября стало известно, что посольство Хорватии отозвало ранее выданную Сефершаеву визу для участия в чемпионате мира, который проходил в Загребе. По словам тренера сборной Гоги Когуашвили, в хорватском посольстве не объяснили причину данного решения.

До этого в аэропорту Загреба задерживали российских борцов Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдулу Курбанова.

