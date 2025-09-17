Яшина могут убрать из названия приза лучшему вратарю мира

Приз лучшему голкиперу мира, который носит имя Льва Яшина, может быть переименован. Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, во время конференции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Албании, в кулуарах представители Футбольной ассоциации Англии предложили переименовать приз, убрав упоминание советского вратаря. В качестве альтернативы британцы предложили кандиатуры Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа.
Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА. Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч», учрежденный France Football в качестве приза лучшему игроку года. Легендарный советский футболист является единственным вратарем, удостоенным этой награды. Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.
Ранее сообщалось, что Испания может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет Израиль.