На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Яшина могут убрать из названия приза лучшему вратарю мира

Sport24: имя Яшина могут убрать из названия приза лучшему вратарю мира
true
true
true
close
РИА Новости/РИА Новости

Приз лучшему голкиперу мира, который носит имя Льва Яшина, может быть переименован. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, во время конференции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Албании, в кулуарах представители Футбольной ассоциации Англии предложили переименовать приз, убрав упоминание советского вратаря. В качестве альтернативы британцы предложили кандиатуры Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА. Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч», учрежденный France Football в качестве приза лучшему игроку года. Легендарный советский футболист является единственным вратарем, удостоенным этой награды. Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что Испания может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет Израиль.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами