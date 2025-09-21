Трусова рассказала, работала ли она с психологом

Фигуристка Трусова: у меня никогда не было психолога

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что у нее никогда не было психолога, передает «Матч ТВ».

«У меня никогда не было психолога. Я знаю, какие проблемы мне мешали в спорте. Может, надо было поработать с психологом, но я этого не делала. У меня всегда была мама, которая поддерживала меня и давала советы», — сказала Трусова.

Спортсменка родила сына 6 августа. Мальчика назвали Михаилом.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

