Фигуристка Трусова рассказала, как ее изменила беременность

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором рассказала об изменениях, произошедших с ней в последнее время.

«Жить свою жизнь так, как хочу я – наверное, самое классное решение, которое я когда-либо принимала. Вокруг всегда полно советов: когда рожать, когда возвращаться в спорт, когда выступать или наоборот – отдыхать. Но жить все равно мне», — написала Трусова.

Спортсменка родила сына 6 августа. Мальчика назвали Михаилом.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Алину Загитову внесли в базу «Миротворца».