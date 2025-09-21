Тренер «Локомотива»: у «Динамо» не возникло острых моментов, за исключением фантазии арбитра

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактинов подверг критике судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо», передает «Матч ТВ».

«У соперника не возникло острых моментов, за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр встречи. Безусловно, это потерянные два очка», — сказал Галактионов.

Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Зелимхан Бакаев. На 65-й минуте автор единственного забитого мяча в игре покинул поле, получив вторую желтую карточку. Ответный мяч на 95-й минуте игры забил Миро.

После этой игры в турнирной таблице чемпионата России у команды под руководством Михаила Галактионова стало 17 очков, москвичи закрепились на втором месте. У команды Хасанби Биджиев восемь очков после девяти туров и 12-я позиция в чемпионате страны.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Локомотива» может возобновить игровую карьеру в 41 год.