Легенда «Динамо» предрек одному из лидеров клуба европейское будущее

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи в интервью Legalbet заявил, что форварда Константина Тюкавина ждет успех в его футбольной карьере.

По его словам, футболисту нужно как можно скорее восстановиться после травмы и набрать оптимальные кондиции.

«У него очень большой потенциал. Конечно, серьезная травма не помогает прогрессу. Но я думаю, Тюкавина ждет большое европейское будущее», — заявил Кураньи.

17 сентября «Динамо» обыграло «Сочи» в Кубке России. Игра прошла в Федеральной территории «Сириус» на стадионе «Фишт» и завершилась крупной победой столичной команды со счетом 4:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и Константин Тюкавин, отличившийся впервые после разрыва крестообрахной связки колена в марте этого года.

После этой встречи «Динамо» набрало семь очков и поднялось на вторую строчку в турнирной таблице группы В. Сочинская команда после четырех матчей занимает последнее место, имея в активе два балла.

