Назван главный претендент на победу в РПЛ

Экс-футболист Канчельскис считает «Зенит» главный претендентом на победу в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что петербургский «Зенит» является главным фаворитом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» все еще является главным претендентом на чемпионство. Поводов для разговоров про кризис лично я не вижу, у команды все не так плохо на старте сезона», — сказал Канчельскис.

Калининградская «Балтика» и «Зенит» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает шестое место, набрав 13 очков. Команда под руководством Андрея Талалаева имеет в активе 16 очков и располагается на второй позиции.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

Ранее серебряный призер РПЛ в составе «Зенита» заявил, что клуб критикуют по делу.