Серебряный призер РПЛ в составе «Зенита» заявил, что клуб критикуют по делу

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Николаев заявил, что клуб по делу подвергается критике, передает Vprognoze.ru.

«Зенит» критикуют по делу, хвалить не за что. Тренерскому штабу стоит задуматься, все те люди, которые сейчас играют, должны ли они играть. Надеюсь, найдут определенный основной состав, но главное, его нужно закрепить», — сказал Николаев.

Калининградская «Балтика» и «Зенит» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде на стадионе »Ростех Арена» и завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает шестое место, набрав 13 очков. Команда под руководством Андрея Талалаева имеет в активе 16 очков и располагается на второй позиции.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

Ранее «Зенит» выдал худший старт сезона за 17 лет.