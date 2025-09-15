На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Серебряный призер РПЛ в составе «Зенита» заявил, что клуб критикуют по делу

Экс-игрок «Зенита» Николаев: клуб критикуют по делу
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Николаев заявил, что клуб по делу подвергается критике, передает Vprognoze.ru.

«Зенит» критикуют по делу, хвалить не за что. Тренерскому штабу стоит задуматься, все те люди, которые сейчас играют, должны ли они играть. Надеюсь, найдут определенный основной состав, но главное, его нужно закрепить», — сказал Николаев.

Калининградская «Балтика» и «Зенит» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде на стадионе »Ростех Арена» и завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает шестое место, набрав 13 очков. Команда под руководством Андрея Талалаева имеет в активе 16 очков и располагается на второй позиции.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

Ранее «Зенит» выдал худший старт сезона за 17 лет.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами