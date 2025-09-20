На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда «Спартака» о месячной дисквалификации Станковича: решение уже зрело

Экс-игрок «Спартака» Титов: решение о дисквалификации Станковича уже зрело
Дмитрий Голубович/Russian Look/Global Look Press

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов отреагировал на месячную дисквалификацию главного тренера команды Деяна Станковича, отметив, что это наказание уже зрело, передает «Чемпионат».

«Наказание Станковича зрело. Уже не первое удаление. Поведение Деяна, видимо, уже раздражало комиссию. Плюс есть ещё протокол с записями: были сказаны такие-то слова», — сказал Титов.

Станковича дисквалифицировали за оскорбление арбитра. Инцидент с оскорблением арбитра Егора Егорова произошел в конце первого тайма матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и московским «Динамо» (2:2).

Решение о месячной дисквалификации вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 19 сентября. Отстранение распространяется на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России. Сербский специалист пропустит матчи с «Крыльями Советов», «Пари НН» (дважды), ЦСКА и «Ростовом».

Ранее бывший футболист «Зенита» встал на защиту тренера «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
