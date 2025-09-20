Бывший футболист «Зенита» встал на защиту тренера «Спартака»

Экс-форвард петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался против возможного увольнения с поста главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, передает Metaratings.ru.

«Если уволить Станковича, не понимаю, кого клуб может пригласить вместо него с таким статусом и с такой харизмой? Пока что он дает результат», — сказал Погребняк.

Станковича дисквалифицировали за оскорбление арбитра. Инцидент с оскорблением арбитра Егора Егорова произошел в конце первого тайма матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и московским «Динамо» (2:2).

Решение о месячной дисквалификации вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 19 сентября. Отстранение распространяется на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России. Сербский специалист пропустит матчи с «Крыльями Советов», «Пари НН» (дважды), ЦСКА и «Ростовом».

Ранее российский тренер заявил, что Станкович заслужил наказание.