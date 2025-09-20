Легенда ЦСКА и сборной России объяснил решение завершить карьеру

Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес заявил, что принял решение завершить карьеру из-за травмы, передает «Чемпионат».

«Я пытался продолжить выступления, но перенесенная травма оказалась слишком серьезной. После неё вернуться и играть на профессиональном уровне уже было сложно», — сказал Фернандес.

Большую часть своей карьеры в России Фернандес провел в московском ЦСКА. Он играл за армейский клуб с 2012 по 2022 год.

17 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. В сезоне-2023/24 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за клуб с берегов Невы, не отметившись результативными действиями. 24 июля 2024 года «Зенит» сообщил о том, что Фернандес покинул команду, игрок стал свободным агентом. С тех пор он находился без команды.

