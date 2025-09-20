Емельяненко рассказал, осуждает ли он спортсменов, выступающих под нейтральным флагом

Легенда смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко заявил, что не осуждает тех спортсменов, кто выступает под нейтральным флагом на международных соревнованиях, передает Oskol City.
«Я с детства хотел представлять свой город, область, страну. Но осуждать других не берусь — это личный выбор. Когда им предлагают выходить под нейтральным флагом — это уже вопрос не к ним, а к властям», — сказал Емельяненко.
В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.
20 марта Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.
Ранее в Норвегии выступили против допуска россиян на ОИ-2026.