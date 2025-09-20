Легенда «Спартака» рассказал о том, будут ли легенды клуба поддерживать Станковича

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов заявил, что ветераны клуба будут поддерживать главного тренера команды Деяна Станковича, передает «Чемпионат».

«Мы, как ветераны «Спартака», будем поддерживать Деяна, пока он — главный тренер. В любом случае. Потому что он наш главный тренер. Уверен, что команда ему доверяет», — сказал Титов.

Станковича дисквалифицировали за оскорбление арбитра. Инцидент с оскорблением арбитра Егора Егорова произошел в конце первого тайма матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и московским «Динамо» (2:2).

Решение о месячной дисквалификации вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 19 сентября. Отстранение распространяется на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России. Сербский специалист пропустит матчи с «Крыльями Советов», «Пари НН» (дважды), ЦСКА и «Ростовом».

Ранее бывший футболист «Зенита» встал на защиту тренера «Спартака».