«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в «зеленом дерби»

Казанский «Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 3:1
Максим Богодвид/РИА Новости

Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, который состоялся на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, завершился с результатом 3:1. В составе победившей команды заброшенными шайбами отметились Илья Сафонов (31-я минута), Кирилл Семенов (35) и Дмитрий Кателевский (52). В составе уфимского клуба отличился Владислав Ефремов (60).

«Ак Барс» сумел прервать серию из трех поражений. В следующем матче казанская команда также на домашней арене сыграет с омским «Авангардом» 21 сентября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Салават Юлаев» продлил серию поражений, этот проигрыш стал для команды четвертым подряд. Уфимская команда в следующем поединке сыграет на выезде с «Сибирью» 24 сентября, матч начнется в 15:30 мск.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Ранее «Локомотив» одолел ЦСКА.

Хоккей. КХЛ
