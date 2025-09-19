На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игрок «Зенита» Соболев устроил гендер-пати возле стадиона, это попало на видео

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев вместе с женой Еленой и сыном Сергеем провели гендер-пати, на котором они узнали пол будущего ребенка. Соответствующее видео форвард опубликовал в своем Telegram-канале.

Церемония прошла у стадиона «Газпром Арена», у Соболева родится второй сын.

«Сердцебиение на максимум, слезы заливают лицо. Мы так ждем тебя, наш мир», — написал футболист под видеозаписью.

О том, что Соболевы ждут второго ребенка, стало известно в конце августа. 17 сентября в матче с грозненским «Ахматом», который прошел в рамках четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России и завершился победой петербургской команды со счетом 2:1, Соболев оформил дубль. Один из забитых мячей он отпраздновал с мячом под футболкой.

Старший сын Соболевых родился 25 февраля 2017 года.

Соболев выступает за петербургский клуб с 2024 года. В «Зенит» он перешел из московского «Спартака». В своей карьере он также играл за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей».

