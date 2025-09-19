В МОК назвали справедливым сохранение санкций в отношении российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) считает самым справедливым решение сохранить текущие санкции в отношении российских спортсменов. Об этом на пресс-конференции заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

«Мы поговорили, соревнования должны быть честными. Мы решили, что оставить все так же — это самое справедливое решение», — заявила она.

Ковентри также сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

